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Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Бенфика
Динамо Загреб - Бенфика: обзор матча 07 марта 2019
Динамо Загреб
07.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бенфика
38'
Б. Петкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Бенфика
Желтая карточка
И. Суньич
83'
Желтая карточка
П. Стоянович
75'
Желтая карточка
М. Леовац
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Петкович
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
12
Флорентину
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
18
Габриэл
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ливакович
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
30
Стоянович
26
Суньич
92
Кадзиор
14
Гояк
66
Дилавер
99
Оршич
20
Ольмо
9
Петкович
4-1-3-2
1
Влаходимос
14
Корчиа
3
Диаш
4
Ферру
22
Гримальдо
12
Флорентину
10
Кровинович
83
Фернандеш
18
Габриэл
9
Сеферович
79
Феликс
Остались в запасе
Динамо Загреб
Бенфика
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
4
Юри Рибейру
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Динамо Загреб - Бенфика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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