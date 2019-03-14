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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Челси
Динамо К - Челси: обзор матча 14 марта 2019
Динамо К
14.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 5
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Челси
5'
О. Жиру
33'
О. Жиру
45+1'
М. Алонсо
59'
О. Жиру
78'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Челси
78'
ГОЛ! 0:5!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
О. Жиру
73'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
В. Миколенко
61'
59'
ГОЛ! 0:4!
О. Жиру
Пас отдал
Виллиан
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Алонсо
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
33'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
М. Алонсо
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Сидклей
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
3-2-3-2
71
Бойко
6
Бурда
4
Кадар
17
Сидклей
16
Миколенко
94
Кедзиора
8
Сидорчук
19
Шепелев
10
Шапаренко
19
Гармаш
11
Цыганков
4-1-2-2-1
13
Кепа
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
9
Жиру
Остались в запасе
Динамо К
Челси
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Динамо К - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
1 : 0
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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