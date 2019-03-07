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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Динамо К
Челси - Динамо К: обзор матча 07 марта 2019
Челси
07.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Динамо К
17'
Педро
65'
Виллиан
90'
К. Хадсон-Одои
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Динамо К
ГОЛ! 3:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
90'
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
65'
42'
Желтая карточка
В. Буяльский
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
О. Жиру
17'
9'
Желтая карточка
В. Шепелев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Сидклей
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
4-3-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Луис
15
Кристенсен
77
Дзаппакоста
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Баркли
10
Виллиан
9
Педро
9
Жиру
3-5-1-1
71
Бойко
94
Кедзиора
6
Бурда
16
Миколенко
29
Буяльский
19
Шепелев
8
Сидорчук
31
Шабанов
10
Шапаренко
11
Цыганков
31
Русин
Остались в запасе
Челси
Динамо К
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Сидклей
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
17
Сидклей
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Челси - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
1 : 0
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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