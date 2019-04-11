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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Айнтрахт
Бенфика - Айнтрахт: обзор матча 11 апреля 2019
Бенфика
11.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Айнтрахт
21'
Ж. Феликс (П)
43'
Ж. Феликс
50'
Р. Диаш
54'
Ж. Феликс
40'
Л. Йович
72'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Айнтрахт
85'
Замена
М. Гачинович
️️️️
С. Роде
Замена
А. Живкович
️️️️
А. Самарис
85'
Желтая карточка
А. Самарис
82'
72'
ГОЛ! 4:2!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Де Гузман
68'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Ребич
Замена
Пицци
️️️️
С. Корчиа
66'
60'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Л. Йович
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Рафа
60'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Гримальдо
54'
ГОЛ! 3:1!
Р. Диаш
Пас отдал
Ж. Феликс
50'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Ф. Серви
43'
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
А. Ребич
26'
Желтая карточка
А. Ребич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Феликс
21'
20'
Красная карточка
Э. Н'Дика
4'
Желтая карточка
Л. Йович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Флорентину
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-3-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
3
Диаш
33
Жардел
14
Корчиа
22
Самарис
15
Фейса
83
Фернандеш
79
Феликс
27
Рафа
10
Серви
3-2-2-2-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
19
Абрахам
26
Н'Дика
21
Да Коста
20
Хасебе
6
Фернандес
17
Роде
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
22
Самарис
14
Живкович
14
Живкович
22
Самарис
14
Корчиа
21
Пицци
21
Пицци
14
Корчиа
27
Рафа
9
Сеферович
9
Сеферович
27
Рафа
9
Йович
18
Де Гузман
18
Де Гузман
9
Йович
17
Роде
8
Гачинович
8
Гачинович
17
Роде
9
Ребич
9
Пасьенса
9
Пасьенса
9
Ребич
Остались в запасе
Бенфика
Айнтрахт
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Флорентину
ОП
99
Миле Свилар
ВР
Главный тренер
Марку Силва
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Флорентину
ОП
99
Миле Свилар
ВР
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бенфика - Айнтрахт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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