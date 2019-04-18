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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Бенфика
Айнтрахт - Бенфика: обзор матча 18 апреля 2019
Айнтрахт
18.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Бенфика
37'
Ф. Костич
67'
С. Роде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бенфика
90'
+3
Желтая карточка
Жонас
Желтая карточка
А. Ребич
83'
Желтая карточка
С. Фалет
78'
Желтая карточка
Д. Абрахам
74'
ГОЛ! 2:0!
С. Роде
Пас отдал
А. Ребич
67'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
Пас отдал
М. Гачинович
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
5
Фалет
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
9
Йович
4-3-3
1
Влаходимос
33
Жардел
3
Диаш
34
Алмейда
22
Гримальдо
22
Самарис
15
Фейса
83
Фернандеш
27
Рафа
79
Феликс
9
Сеферович
Остались в запасе
Айнтрахт
Бенфика
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
99
Миле Свилар
ВР
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Айнтрахт - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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