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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Наполи
Арсенал - Наполи: обзор матча 11 апреля 2019
Арсенал
11.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Наполи
14'
А. Рэмзи
25'
К. Кулибали (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Наполи
83'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Инсинье
83'
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Руис
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Л. Торрейра
77'
Травма
Л. Торрейра
76'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Озил
67'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Ляказетт
67'
66'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
46'
Желтая карточка
Э. Хюсай
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Кулибали
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
6
Косиельни
19
Папастатопулос
18
Монреаль
34
Торрейра
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-4-1-1
1
Мерет
4
Хюсай
3
Кулибали
52
Максимович
6
Мариу Руй
7
Кальехон
8
Руис
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Озил
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Озил
34
Торрейра
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
34
Торрейра
91
Ляказетт
17
Ивоби
17
Ивоби
91
Ляказетт
10
Инсинье
8
Юнес
8
Юнес
10
Инсинье
8
Руис
96
Унас
96
Унас
8
Руис
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
Остались в запасе
Арсенал
Наполи
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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