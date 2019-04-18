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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Арсенал
Наполи - Арсенал: обзор матча 18 апреля 2019
Наполи
18.04.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Арсенал
36'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Арсенал
Желтая карточка
Х. Кальехон
90'
74'
Желтая карточка
П. Чех
Замена
М. Руй
️️️️
Ф. Гулам
71'
68'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Ляказетт
61'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Г. Джака
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Инсинье
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Н. Максимович
46'
Желтая карточка
Л. Инсинье
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
34'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4-3-1-2
1
Мерет
13
Гулам
21
Кирикеш
3
Кулибали
52
Максимович
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
4-2-2-2
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
19
Папастатопулос
23
Колашинац
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
21
Рэмзи
7
Обамеянг
91
Ляказетт
13
Гулам
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
13
Гулам
10
Инсинье
8
Юнес
8
Юнес
10
Инсинье
52
Максимович
10
Мертенс
10
Мертенс
52
Максимович
21
Рэмзи
22
Мхитарян
22
Мхитарян
21
Рэмзи
34
Джака
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
34
Джака
91
Ляказетт
17
Ивоби
17
Ивоби
91
Ляказетт
Остались в запасе
Наполи
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Наполи - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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Наполи
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