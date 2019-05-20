Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 20 мая 2019
Рубин
20.05.2019, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
Желтая карточка
Ф. Уремович
90'
+4
90'
+4
Замена
Ш. Гайдаров
️️️️
И. Иванченко
87'
Замена
М. Эльмурзаев
️️️️
Н. Чистяков
85'
Желтая карточка
П. Калошин
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Д. Полоз
70'
68'
Замена
А. Понсе
️️️️
Г. Агаларов
Замена
А. Сагитов
️️️️
Х. Байрамян
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Анжи
13
Максим Богатырев
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
30
Рамазан Керимов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Андрес Понсе
ЦФ
4-2-2-2
23
Бабурин
5
Степанов
28
Сорокин
22
Уремович
19
Устинов
44
Башкиров
88
Камболов
28
Могилевец
17
Коновалов
7
Полоз
19
Байрамян
4-3-3
99
Дюпин
4
Белов
37
Калошин
3
Удалый
23
Чистяков
8
Закиров
5
Ондуа
17
Иванченко
91
Долгов
33
Ахъядов
25
Агаларов
7
Полоз
99
Акбашев
99
Акбашев
7
Полоз
19
Байрамян
20
Сагитов
20
Сагитов
19
Байрамян
23
Чистяков
5
Эльмурзаев
5
Эльмурзаев
23
Чистяков
17
Иванченко
88
Гайдаров
88
Гайдаров
17
Иванченко
25
Агаларов
9
Понсе
9
Понсе
25
Агаларов
Остались в запасе
Рубин
Анжи
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Егор Тушев
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
55
Аликади Саидов
ЦЗ
30
Рамазан Керимов
ЦП
13
Максим Богатырев
ВР
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
1
Егор Тушев
ВР
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
55
Аликади Саидов
ЦЗ
30
Рамазан Керимов
ЦП
13
Максим Богатырев
ВР
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Рубин
Анжи
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
25
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
Вчера, 12:52
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
«Зенит» высмеял «Рубин» в новой эпиграмме
Вчера, 20:44
25
«Рубин» – «Зенит» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
Вчера, 12:52
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+