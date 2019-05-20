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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Гранада
Альбасете - Гранада: обзор матча 20 мая 2019
Альбасете
20.05.2019, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 39 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
76'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альбасете - Гранада
Желтая карточка
С. Джентилетти
88'
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Желтая карточка
Ж. Бела
45'
Желтая карточка
Р. Зозуля
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-1-1-2
19
Джентилетти
15
Эррера
23
Техеро
16
Торрес
91
Бела
10
Зозуля
7
Манай
2-1-1
1
Силва
17
Куини
16
Диас
19
Монторо
14
Вадильо
Остались в запасе
Альбасете
Гранада
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Альбасете - Гранада
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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