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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Аваи
Палмейрас - Аваи: обзор матча 14 июня 2019
Палмейрас
14.06.2019, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Аваи
32'
Дейверсон
66'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Аваи
ГОЛ! 2:0!
Б. Энрике
66'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
32'
Желтая карточка
Л. Лима
29'
Начало матча
Статистика матча Палмейрас - Аваи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Палмейрас
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