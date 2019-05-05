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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Чикаго Файр
Лос-Анджелес - Чикаго Файр: обзор матча 05 мая 2019
Лос-Анджелес
05.05.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Чикаго Файр
41'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
С. Бейташур
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Лос-Анджелес
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Чикаго Файр
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ПВ
3-1
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
10
Вела
1-3-1-2
1
Устед
2
Каппельхоф
10
Гайтан
31
Швайнштайгер
13
МакКарти
10
Катай
9
Сапонг
11
Николич
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Чикаго Файр
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
21
Фабиан Герберс
ПВ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Лос-Анджелес - Чикаго Файр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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