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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Амьен
Монпелье - Амьен: обзор матча 05 мая 2019
Монпелье
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
81'
Ф. Мойе
66'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Амьен
Желтая карточка
Д. Конгре
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
Б. Дибасси
81'
Желтая карточка
Р. Гютне
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Д. Конгре
81'
66'
ГОЛ! 0:1!
С. Мендоса
Пас отдал
Э. Питерс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
8
Ойонго
6
Скири
6
Ле Таллек
43
Суарес
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
4-2-2-2
1
Гютне
3
Аденьон
2
Эль-Хаджам
18
Дибасси
33
Питерс
6
Монконду
29
Бли
8
Гнаоре
3
Тимит
7
Мендоса
9
Гирасси
Остались в запасе
Монпелье
Амьен
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Саман Годдос
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Монпелье - Амьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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