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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Спортинг
Белененсеш - Спортинг: обзор матча 05 мая 2019
Белененсеш
05.05.2019, воскресенье, 19:30
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 8
Завершен
Спортинг
61'
Лика
10'
Рафинья
45+1'
Л. Феллипе
65'
Н. Гудель
70'
Б. Фернандеш (П)
75'
Б. Фернандеш
77'
Б. Дост
84'
Б. Фернандеш
90'
И. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Спортинг
90'
ГОЛ! 1:8!
И. Думбия
Пас отдал
А. Диаби
84'
ГОЛ! 1:7!
Б. Фернандеш
Пас отдал
М. Акунья
77'
ГОЛ! 1:6!
Б. Дост
75'
ГОЛ! 1:5!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Л. Феллипе
70'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Б. Фернандеш
Желтая карточка
П. Санья
68'
65'
ГОЛ! 1:3!
Н. Гудель
ГОЛ! 1:2!
Лика
61'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Феллипе
Пас отдал
Б. Фернандеш
44'
Желтая карточка
Вендел
32'
Желтая карточка
Рафинья
10'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
19
Закария Бергдич
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Вендел
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
27
Луис Феллипе
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Белененсеш
8
Далсью
ЦП
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-1
19
Бергдич
23
Сассо
95
Санья
37
Силва
7
Лика
4-2-1-2
40
Рибейро
33
Ристовски
4
Коатес
22
Матье
21
Акунья
8
Вендел
8
Гудель
8
Фернандеш
11
Рафинья
27
Феллипе
Остались в запасе
Белененсеш
Спортинг
8
Далсью
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
77
Жован Кабрал
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
8
Далсью
ЦП
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Белененсеш - Спортинг
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
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- : -
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1 : 2
25.10.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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