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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 05 мая 2019
Ростов
05.05.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
89'
Э. Шомуродов
25'
В. Классон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
И. Попов
90'
+1
Желтая карточка
С. Паршивлюк
90'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Р. Еременко
89'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
85'
83'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Перейра
72'
Желтая карточка
Ю. Газинский
71'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Д. Глебов
68'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Д. Глебов
68'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Ионов
67'
66'
Замена
Ари
️️️️
И. Игнатьев
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Классон
Желтая карточка
И. Новосельцев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
5
Йон Гудни Фьолусон
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-3-1-2
30
Песьяков
23
Чернов
99
Новосельцев
8
Гацкан
6
Хаджикадунич
17
Норманн
15
Глебов
18
Паршивлюк
26
Еременко
71
Попов
11
Ионов
4-1-2-1-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
5
Фьолусон
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
15
Глебов
2
Калачев
2
Калачев
15
Глебов
71
Попов
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
71
Попов
11
Ионов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Ионов
10
Перейра
8
Ольссон
8
Ольссон
10
Перейра
18
Игнатьев
39
Ари
39
Ари
18
Игнатьев
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ростов - Краснодар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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