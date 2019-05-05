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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ренн
Тулуза - Ренн: обзор матча 05 мая 2019
Тулуза
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
40'
Д. Дурмаз (П)
51'
М. Доссеви
35'
М. Ньянг
58'
И. Сарр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ренн
90'
+2
Желтая карточка
Д. Леа Силики
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Сарр
ГОЛ! 2:1!
М. Доссеви
Пас отдал
Д. Дурмаз
51'
Желтая карточка
И. Сангаре
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дурмаз
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Да Силва
31'
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
Я. Саного
30'
29'
Желтая карточка
К. Гренье
Желтая карточка
К. Сидибе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
4-2-3-1
1
Гойкоэчеа
4
Силла
3
Седзи
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
6
Сангаре
10
Дурмаз
10
Градель
14
Доссеви
9
Саного
4-3-1-2
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
5
Ньямси
5
Бенсебаини
17
Леа Силики
6
Камавинга
19
Гренье
7
Сарр
23
Эну
99
Ньянг
Остались в запасе
Тулуза
Ренн
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
16
Марк Видаль
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Тулуза - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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