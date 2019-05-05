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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
Сток Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 05 мая 2019
Сток Сити
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
19'
С. Воукс
69'
Р. Шоукросс
48'
К. Доуэлл
77'
Э. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
77'
ГОЛ! 2:2!
Э. Стивенс
Пас отдал
Б. Шарп
ГОЛ! 2:1!
Р. Шоукросс
Пас отдал
Т. Инс
69'
Желтая карточка
Р. Вудс
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Доуэлл
Пас отдал
Д. Флек
43'
Желтая карточка
Д. Флек
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-5-1
1
Батлэнд
17
Шоукросс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
26
Бауэр
10
Инс
5
Этебо
18
Вудс
7
Аллен
16
МакКлин
19
Воукс
4-4-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
13
Флек
10
Норвуд
32
Балдок
31
Даффи
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Сток Сити
Шеффилд Юнайтед
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Сток Сити - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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