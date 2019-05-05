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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Черноморец
Десна - Черноморец: обзор матча 05 мая 2019
Десна
05.05.2019, воскресенье, 17:00
Украина. Плей-офф, 27 тур
2 : 4
Завершен
Черноморец
90+1'
В. Павлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Черноморец
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Павлов
88'
Желтая карточка
В. Павлов
Желтая карточка
А. Богданов
19'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
17'
Начало матча
Статистика матча Десна - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
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10 октября
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УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
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2018.07.29 21:36
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