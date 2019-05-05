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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фрозиноне
Сассуоло - Фрозиноне: обзор матча 05 мая 2019
Сассуоло
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Фрозиноне
66'
Д. Феррари
78'
Ж. Бога
8'
П. Саммарко
36'
Л. Паганини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фрозиноне
87'
Желтая карточка
М. Спортиелло
Желтая карточка
М. Локателли
80'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Бога
Пас отдал
П. Лирола
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Феррари
Пас отдал
Рожерио
66'
Желтая карточка
М. Бурабиа
57'
44'
Желтая карточка
Н. Бригенти
36'
ГОЛ! 0:2!
Л. Паганини
Пас отдал
К. Киано
23'
Желтая карточка
П. Саммарко
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Саммарко
Пас отдал
А. Пинамонти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
3-2-3-1-1
47
Консильи
3
Лемос
67
Феррари
13
Рожерио
28
Демирал
14
Лирола
4
Маньянелли
8
Сенси
10
Бурабиа
94
Берарди
21
Матри
3-4-3
57
Спортиелло
23
Бригенти
18
Гольданига
15
Ариаудо
14
Вальзаниа
23
Саммарко
29
Кассата
33
Бегетто
7
Паганини
28
Киано
9
Пинамонти
Остались в запасе
Сассуоло
Фрозиноне
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Сассуоло - Фрозиноне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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