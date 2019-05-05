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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 мая 2019
Хаддерсфилд Таун
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
60'
И. Мбенза
8'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Й. Лоссль
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
И. Мбенза
Пас отдал
Й. Лоссль
60'
33'
Желтая карточка
Ф. Джонс
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Тахит Чон
ПВ
4-5-1
1
Лоссль
15
Лев
5
Конголо
26
Шиндлер
37
Дурм
10
Притчард
7
Бакуна
7
Мбенза
13
Муй
6
Хогг
9
Грант
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
8
Мактоминей
64
Мата
9
Рэшфорд
4
Санчес
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Юнайтед
2
Том Смит
ПЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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