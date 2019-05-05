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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Райо Махадаонда
Эльче - Райо Махадаонда: обзор матча 05 мая 2019
Эльче
05.05.2019, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 1
Завершен
Райо Махадаонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Райо Махадаонда
89'
Желтая карточка
Б. Рамирес
Желтая карточка
К. Азамум
81'
Начало матча
Статистика матча Эльче - Райо Махадаонда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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Эльче
Райо Махадаонда
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