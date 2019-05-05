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АПЛ 2026/2027
Челси - Уотфорд
Челси - Уотфорд: обзор матча 05 мая 2019
Челси
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
48'
Р. Лофтус-Чик
51'
Д. Луис
75'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Уотфорд
90'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Луис
89'
83'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Дини
83'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
79'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Педро
75'
67'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Н. Чалоба
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Азар
51'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Э. Азар
48'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Н. Канте
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
15
Кристенсен
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
9
Педро
9
Игуаин
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
15
Чалоба
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
4
Луис
24
Кэхилл
24
Кэхилл
4
Луис
91
Канте
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
91
Канте
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
15
Чалоба
8
Клеверли
8
Клеверли
15
Чалоба
14
Дини
90
Саксесс
90
Саксесс
14
Дини
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Челси
Уотфорд
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Челси - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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