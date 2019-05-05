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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 05 мая 2019
Лацио
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
3'
М. Пароло
22'
Д. Сапата
58'
Т. Кастань
76'
Уоллес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Желтая карточка
Х. Корреа
87'
83'
Желтая карточка
Д. Манчини
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Уоллес
Желтая карточка
Л. Лейва
60'
58'
ГОЛ! 1:2!
Т. Кастань
Пас отдал
А. Гомес
54'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Кайседо
41'
36'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Баштуш
26'
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Фройлер
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
Ф. Кайседо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4-3-1-2
1
Стракоша
13
Уоллес
15
Ачерби
15
Баштуш
77
Марушич
16
Пароло
6
Лейва
49
Ромуло
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
3-3-1-3
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
5
Масиелло
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Аталанта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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