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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Мидлсбро
Ротерхэм - Мидлсбро: обзор матча 05 мая 2019
Ротерхэм
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
86'
М. Смит (П)
28'
Б. Ассомбалонга (П)
37'
Д. Оби Микел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Мидлсбро
90'
+2
Желтая карточка
Д. Оби Микел
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Смит
86'
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Оби Микел
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ротерхэм
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-2-2
12
Прайс
6
Аджайи
4
Робертсон
2
Джонс
3
Мэтток
11
Ньюэлл
26
Уайлс
7
Форд
14
Смит
3-1-4-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
44
Флинт
17
МакНэйр
17
Бешич
12
Оби Микел
10
Уинг
16
Хаусон
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
Остались в запасе
Ротерхэм
Мидлсбро
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Ротерхэм - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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