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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бирмингем Сити
Рединг - Бирмингем Сити: обзор матча 05 мая 2019
Рединг
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бирмингем Сити
83'
Желтая карточка
У. Хардинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Бирмингем Сити
2
Джош Когли
ПЗ
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3
1
Мартинес
2
Гантер
3
Миазга
17
Идом
26
Мур
14
Эджария
8
Бэйкер
4
Риномхота
4-2-1
1
Камп
4
Робертс
45
Хардинг
24
Педерсен
2
Колен
34
Адамс
8
Гарднер
24
Хота
Остались в запасе
Рединг
Бирмингем Сити
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Рединг - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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