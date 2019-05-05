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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 05 мая 2019
Астон Вилла
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
14'
Д. Коджиа
7'
Т. Пукки
86'
М. Вранчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Вранчич
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
62'
60'
Желтая карточка
К. Циммерманн
29'
Желтая карточка
Э. Буэндия
ГОЛ! 1:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
К. Хурихейн
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
О. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-4-2
31
Стир
3
Тэйлор
4
Туанзебе
30
Хаус
21
Хаттон
12
Уилэн
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
37
Адома
26
Коджиа
19
Грин
2-2-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
23
МакЛин
8
Вранчич
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
91
Ловре Калинич
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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