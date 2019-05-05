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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 05 мая 2019
Арсенал
05.05.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
9'
П. Обамеянг (П)
61'
Г. Мюррэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Брайтон
90'
+2
Замена
Б. Каял
️️️️
П. Гросс
Желтая карточка
Ш. Мустафи
84'
Желтая карточка
М. Гендузи
83'
78'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ш. Лихтштайнер
77'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Г. Мхитарян
77'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Г. Джака
77'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
64'
63'
Желтая карточка
Л. Данк
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мюррэй
Желтая карточка
Г. Джака
60'
46'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
А. Джаханбакш
45'
+2
Желтая карточка
П. Гросс
Желтая карточка
С. Папастатопулос
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лено
18
Монреаль
13
Мустафи
19
Папастатопулос
2
Лихтштайнер
34
Торрейра
34
Джака
22
Мхитарян
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
13
Бернардо
13
Гросс
16
Стивенс
28
Биссума
11
Джаханбакш
7
Мач
39
Мюррэй
34
Джака
23
Колашинац
23
Колашинац
34
Джака
22
Мхитарян
6
Гендузи
6
Гендузи
22
Мхитарян
2
Лихтштайнер
17
Ивоби
17
Ивоби
2
Лихтштайнер
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
13
Гросс
7
Каял
7
Каял
13
Гросс
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Арсенал - Брайтон
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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