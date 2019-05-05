Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Валенсия
Уэска - Валенсия: обзор матча 05 мая 2019
Уэска
05.05.2019, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
2 : 6
Завершен
Валенсия
66'
Г. Мелеро
90+2'
А. Гальяр (П)
2'
Д. Васс
16'
Родриго
20'
С. Мина
33'
С. Мина
40'
Х. Этчейта (АГ)
51'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Валенсия
ГОЛ с пенальти! 2:6!
А. Гальяр
90'
+2
Желтая карточка
К. Ривера
85'
ГОЛ! 1:6!
Г. Мелеро
66'
51'
ГОЛ! 0:6!
Родриго
Пас отдал
С. Мина
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:5!
Х. Этчейта
33'
ГОЛ! 0:4!
С. Мина
Пас отдал
Д. Васс
Желтая карточка
Л. Авила
30'
29'
Желтая карточка
Ф. Коклен
20'
ГОЛ! 0:3!
С. Мина
Пас отдал
Г. Гедеш
16'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
С. Мина
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васс
Пас отдал
Г. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
10
Хуанхо Камачо
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-2-2-3
13
Сантамария
22
Галан
21
Мантовани
3
Этчейта
17
Ривера
18
Мусто
16
Гомес
7
Феррейро
9
Эрнандес
6
Авила
18
Гальего
4-1-2-1-2
33
Нето
12
Пиччини
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
Остались в запасе
Уэска
Валенсия
1
Александар Йованович
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
10
Хуанхо Камачо
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
10
Хуанхо Камачо
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Уэска - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Уэска
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+