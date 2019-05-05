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Крылья Советов - Уфа
Крылья Советов - Уфа: обзор матча 05 мая 2019
Крылья Советов
05.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
12'
А. Тимофеев
90+4'
И. Неделчару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Уфа
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
И. Неделчару
Пас отдал
А. Никитин
90'
+3
Желтая карточка
А. Беленов
Замена
П. Антон
️️️️
Р. Шишкин
90'
+1
Желтая карточка
М. Самарджич
81'
77'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Д. Сысуев
77'
Замена
А. Алиев
️️️️
О. Ваньек
67'
Замена
О. Тилль
️️️️
С. Игбун
41'
Желтая карточка
И. Неделчару
Замена
В. Вучичевич
️️️️
А. Самедов
34'
Желтая карточка
А. Тимофеев
20'
Замена
П. Яковлев
️️️️
С. Корниленко
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Тимофеев
Пас отдал
Д. Ткачук
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Александр Самедов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Рыжиков
49
Шишкин
19
Самарджич
2
Рохель
2
Полуяхтов
94
Тимофеев
31
Зотов
19
Самедов
31
Ткачук
77
Зиньковский
12
Корниленко
3-3-1-3
31
Беленов
3
Круговой
24
Неделчару
4
Никитин
27
Живоглядов
55
Карп
5
Йокич
90
Ваньек
44
Игбун
29
Вомбергар
8
Сысуев
19
Самедов
22
Вучичевич
22
Вучичевич
19
Самедов
49
Шишкин
5
Антон
5
Антон
49
Шишкин
12
Корниленко
91
Яковлев
91
Яковлев
12
Корниленко
90
Ваньек
10
Алиев
10
Алиев
90
Ваньек
44
Игбун
18
Тилль
18
Тилль
44
Игбун
8
Сысуев
77
Бизяк
77
Бизяк
8
Сысуев
Остались в запасе
Крылья Советов
Уфа
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Крылья Советов - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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