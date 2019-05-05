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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 05 мая 2019
Блэкберн
05.05.2019, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
21'
Д. Ленихэн
47'
Б. Дак
35'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Суонси
69'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
ГОЛ! 2:1!
Б. Дак
Пас отдал
Д. Грэм
47'
Желтая карточка
Б. Дак
44'
35'
ГОЛ! 1:1!
О. МакБарни
Пас отдал
М. Гримес
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленихэн
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Гарри Чапмен
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Суонси
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-4-2
13
Леутвилер
33
Уильямс
27
Трэвис
30
Эванс
17
Белл
17
Беннетт
23
Дак
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
12
Грэм
10
Армстронг
4-2-1-1
15
Нордфельдт
14
Робертс
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
28
Джон
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
9
МакБарни
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
27
Гарри Чапмен
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
31
Ян Дханда
АП
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
27
Гарри Чапмен
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Блэкберн - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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