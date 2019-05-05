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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 05 мая 2019
ЦСКА
05.05.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
28'
Я. Бийол
85'
Т. Нисимура
35'
М. Кардозу
43'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
89'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Желтая карточка
Р. Бекао
88'
ГОЛ! 2:2!
Т. Нисимура
Пас отдал
И. Обляков
85'
85'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
Замена
Д. Ефремов
️️️️
К. Набабкин
84'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
К. Бистрович
79'
71'
Замена
С. Соу
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
Х. Магнуссон
66'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Г. Щенников
64'
43'
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Пас отдал
Жоаозиньо
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Кардозу
Пас отдал
А. Козлов
32'
Желтая карточка
М. Кардозу
ГОЛ! 1:0!
Я. Бийол
Пас отдал
И. Обляков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Абдул Теттех
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Самба Соу
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
6
Бийол
50
Бекао
32
Магнуссон
42
Щенников
6
Фернандес
14
Набабкин
8
Бистрович
10
Обляков
97
Ахметов
63
Чалов
4-1-2-1-2
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
4
Евгеньев
18
Морозов
55
Теттех
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
20
Кардозу
8
Панченко
48
Луценко
14
Набабкин
22
Ефремов
22
Ефремов
14
Набабкин
8
Бистрович
20
Нисимура
20
Нисимура
8
Бистрович
42
Щенников
11
Эрнандес
11
Эрнандес
42
Щенников
48
Луценко
27
Соу
27
Соу
48
Луценко
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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