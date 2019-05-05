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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Бетис
Эйбар - Бетис: обзор матча 05 мая 2019
Эйбар
05.05.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
45+1'
Х. Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Бетис
Желтая карточка
Г. Эскаланте
87'
Желтая карточка
Х. Анхель
79'
Желтая карточка
И. Рамис
67'
58'
Желтая карточка
К. Тельо
54'
Желтая карточка
М. Бартра
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель
Пас отдал
Ф. Орельяна
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
3-3-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
4
Рамис
17
Кукурелья
19
Хордан
8
Эскаланте
6
Альварес
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
8
де Бласис
3-3-3-1
1
Жоэль
5
Бартра
3
Феддаль
23
Фирпо
18
Гуардадо
6
Каптум
27
Франсис
17
Хоакин
20
Ло Чельсо
37
Тельо
80
Морон
Остались в запасе
Эйбар
Бетис
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эйбар - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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