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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 05 мая 2019
Наполи
05.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
85'
Д. Мертенс
90+8'
Л. Инсинье (П)
63'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
90'
+11
Желтая карточка
Н. Барелла
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Инсинье
90'
+8
90'
+7
Красная карточка
А. Ионицэ
90'
+7
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Гулам
85'
72'
Желтая карточка
А. Черри
63'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Н. Барелла
Желтая карточка
А. Юнес
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
8
Юнес
90
Верди
10
Мертенс
4-4-2
28
Краньо
19
Романья
23
Чеппителли
29
Каччиаторе
22
Ликояннис
17
Ионицэ
8
Чигарини
14
Дейола
23
Барелла
30
Паволетти
9
Черри
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Наполи - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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