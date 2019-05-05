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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сампдория
Парма - Сампдория: обзор матча 05 мая 2019
Парма
05.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 3
Завершен
Сампдория
67'
Ю. Куцка (П)
71'
А. Бастони
28'
Ф. Квальярелла (П)
38'
Г. Дефрель
61'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сампдория
Вторая желтая
Ю. Куцка
90'
+1
88'
Вторая желтая
О. Колли
80'
Желтая карточка
Э. Баррето
ГОЛ! 2:3!
А. Бастони
Пас отдал
Ю. Куцка
71'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ю. Куцка
67'
61'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Д. Прат
Желтая карточка
Ю. Куцка
60'
38'
ГОЛ! 0:2!
Г. Дефрель
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Ф. Димарко
27'
Желтая карточка
А. Барилла
23'
4'
Желтая карточка
О. Колли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Парма
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4-1-2-1-1
55
Сепе
2
Якопони
23
Гаццола
32
Димарко
95
Бастони
23
Скоццарелла
33
Куцка
20
Барилла
27
Жервиньо
9
Чераволо
4-3-3
25
Аудеро
25
Колли
25
Феррари
18
Берешиньски
29
Мурру
26
Прат
8
Экдаль
21
Янкто
11
Габбиадини
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Парма
Сампдория
4
Лео Штулац
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Парма - Сампдория
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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