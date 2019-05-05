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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Коринтианс
Васко да Гама - Коринтианс: обзор матча 05 мая 2019
Васко да Гама
05.05.2019, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
39'
М. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Коринтианс
Желтая карточка
К. Винк
85'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Лопес
39'
Начало матча
Статистика матча Васко да Гама - Коринтианс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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