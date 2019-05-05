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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Фортуна
Фрайбург - Фортуна: обзор матча 05 мая 2019
Фрайбург
05.05.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
9'
В. Грифо (П)
31'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Фортуна
90'
+3
Желтая карточка
О. Финк
80'
Желтая карточка
А. Моралес
50'
Желтая карточка
А. Хоффманн
Вторая желтая
Я. Хаберер
47'
Желтая карточка
Я. Хаберер
41'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ковнацки
Пас отдал
К. Штегер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
3-1-3-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
4
Кох
3
Хайнц
27
Хефлер
8
Франтц
19
Хаберер
8
Гондорф
32
Грифо
9
Хелер
4-1-1-4
1
Ренсинг
25
Циммерманн
4
Хоффманн
23
Айхан
29
Зуттнер
13
Бодзек
7
Штегер
10
Хеннингс
19
Караман
9
Ковнацки
14
Раман
Остались в запасе
Фрайбург
Фортуна
7
Роланд Салаи
ПВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
17
Нико Гисельман
ЛЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Фрайбург - Фортуна
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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