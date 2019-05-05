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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 05 мая 2019
Галатасарай
05.05.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Бешикташ
44'
А. Оникуру
55'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бешикташ
90'
+2
Желтая карточка
С. Кагава
85'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Желтая карточка
А. Оникуру
83'
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
55'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Генюл
45'
+2
Желтая карточка
А. Льяич
ГОЛ! 1:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Фернандо
44'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
43'
39'
Желтая карточка
Д. Вида
37'
Желтая карточка
Д. Эркин
20'
Желтая карточка
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Муслера
27
Люиндама
23
Маркао
4
Донк
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
25
Мариано
20
Бельханда
7
Оникуру
45
Дианье
4-4-1-1
1
Кариус
77
Изима-Мирен
21
Вида
77
Генюл
88
Эркин
13
Хатчинсон
20
Уйсал
24
Токез
17
Ленс
22
Льяич
17
Йылмаз
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
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Галатасарай
Бешикташ
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
Вчера, 13:00
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
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20 ноября
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