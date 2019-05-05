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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 05 мая 2019
Реал
05.05.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 36 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
2'
М. Диас
40'
Х. Вальехо
49'
М. Диас
11'
Ж. Морено
90+4'
Х. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Х. Коста
Пас отдал
Ж. Морено
89'
Желтая карточка
В. Иборра
84'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:1!
М. Диас
Пас отдал
Д. Карвахаль
49'
43'
Желтая карточка
Р. Мори
ГОЛ! 2:1!
Х. Вальехо
40'
11'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
Пас отдал
Б. Диас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
12
Марсело
24
Вальехо
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
21
Диас
17
Васкес
9
Диас
4-2-2-1
1
Андрес
2
Гаспар
26
Мори
27
Гонсалес
23
Педраса
8
Касорла
10
Иборра
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
7
Морено
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
7
Винисиус
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Реал - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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