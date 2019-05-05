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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Спортинг
Мальорка - Спортинг: обзор матча 05 мая 2019
Мальорка
05.05.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
19'
А. Будимир
32'
У. Джурджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Спортинг
90'
+3
Желтая карточка
У. Джурджевич
Желтая карточка
А. Раильо
57'
Желтая карточка
С. Севилья
48'
32'
ГОЛ! 1:1!
У. Джурджевич
Пас отдал
И. Кофи
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Мальорка
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
2-2-1
14
Руис
21
Раильо
8
Севилья
6
Педраса
17
Будимир
4-1-2
13
Мариньо
2
Молинеро
14
Пейберне
18
Жералдеш
3
Бабен
5
Кофи
15
Алегрия
32
Джурджевич
Остались в запасе
Мальорка
Спортинг
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Мальорка - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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