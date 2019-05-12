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АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 12 мая 2019
Лестер
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
84'
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мэддисон
84'
76'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
Замена
Д. Симпсон
️️️️
М. Олбрайтон
76'
69'
Замена
Э. Азар
️️️️
Виллиан
Замена
С. Оказаки
️️️️
О. Ндиди
66'
30'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
35
Эванс
21
Перейра
8
Чодури
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-2-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
77
Дзаппакоста
4
Луис
3
Алонсо
6
Баркли
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
9
Педро
10
Виллиан
9
Игуаин
11
Олбрайтон
2
Симпсон
2
Симпсон
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
11
Барнс
11
Барнс
10
Мэддисон
4
Ндиди
30
Оказаки
30
Оказаки
4
Ндиди
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
10
Виллиан
10
Азар
10
Азар
10
Виллиан
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
Остались в запасе
Лестер
Челси
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лестер - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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