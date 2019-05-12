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Уотфорд - Вест Хэм
Уотфорд - Вест Хэм: обзор матча 12 мая 2019
Уотфорд
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 4
Завершен
Вест Хэм
46'
Ж. Деулофеу
15'
М. Нобл
39'
М. Ланзини
71'
М. Арнаутович
78'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Хэм
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+1
79'
Замена
К. Санчес
️️️️
Д. Райс
78'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Нобл
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
К. Кабаселе
78'
71'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнаутович
67'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Ланзини
Замена
А. Масина
️️️️
У. Хьюз
67'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
59'
Красная карточка
Х. Холебас
48'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Деулофеу
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Ланзини
26'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Р. Фредерикс
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Нобл
Пас отдал
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
27
Кабаселе
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
10
Деулофеу
4-1-1-2-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
6
Диоп
2
Бальбуэна
26
Масуаку
41
Райс
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
7
Арнаутович
18
Антонио
19
Хьюз
25
Масина
25
Масина
19
Хьюз
27
Кабаселе
5
Мариаппа
5
Мариаппа
27
Кабаселе
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
2
Фредерикс
5
Сабалета
5
Сабалета
2
Фредерикс
22
Ланзини
10
Уилшир
10
Уилшир
22
Ланзини
41
Райс
15
Санчес
15
Санчес
41
Райс
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Хэм
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Уотфорд - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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