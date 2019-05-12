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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 12 мая 2019
Брюгге
12.05.2019, воскресенье, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
3 : 2
Завершен
Генк
53'
Х. Ванакен
63'
Л. Опенда
67'
К. Дьятта
3'
С. Деваст
87'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Генк
87'
ГОЛ! 3:2!
З. Гано
Пас отдал
Р. Малиновский
Желтая карточка
К. Дьятта
68'
ГОЛ! 3:1!
К. Дьятта
Пас отдал
К. Мата
67'
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Пас отдал
К. Дьятта
63'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
53'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Деваст
Пас отдал
Л. Троссард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-4-1-3
34
Хорват
4
Денсвил
44
Мехеле
20
Ванакен
25
Вормер
22
Мата
23
Ритс
15
Дьятта
17
Деннис
8
Схрайверс
7
Уэсли
4-3-1-2
20
Вукович
6
Деваст
4
Айду
21
Меле
21
Уронен
8
Хейнен
17
Малиновский
16
Берге
10
Ито
19
Троссард
25
Саматта
Остались в запасе
Брюгге
Генк
7
Арно Данжума
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брюгге - Генк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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