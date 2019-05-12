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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эйбар
Вильярреал - Эйбар: обзор матча 12 мая 2019
Вильярреал
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
59'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эйбар
Желтая карточка
К. Бакка
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Морено
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
М. Гаспар
76'
64'
Желтая карточка
М. Кукурелья
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-2-2-2
1
Андрес
24
Коста
27
Гонсалес
26
Мори
2
Гаспар
10
Иборра
8
Касорла
8
Форнальс
21
Чуквуэзе
9
Экамби
7
Морено
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
17
Кукурелья
6
Альварес
19
Хордан
14
Леон
14
Орельяна
8
де Бласис
9
Энрих
Остались в запасе
Вильярреал
Эйбар
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Вильярреал - Эйбар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
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