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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 12 мая 2019
Брайтон
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
27'
Г. Мюррэй
28'
С. Агуэро
38'
Э. Ляпорт
63'
Р. Марез
72'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
72'
ГОЛ! 1:4!
И. Гюндоган
63'
ГОЛ! 1:3!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Сильва
38'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ляпорт
Пас отдал
Р. Марез
28'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
П. Гросс
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
28
Биссума
13
Гросс
93
Кноккарт
11
Джаханбакш
39
Мюррэй
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
14
Ляпорт
47
Зинченко
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
10
Агуэро
21
Сильва
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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