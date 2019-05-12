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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Трабзонспор
Коньяспор - Трабзонспор: обзор матча 12 мая 2019
Коньяспор
12.05.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Трабзонспор
17'
Й. Йонссон
45'
М. Фофана
11'
У. Родальега
79'
Х. Соса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Трабзонспор
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Языджи
Желтая карточка
Д. Милошевич
90'
+3
Желтая карточка
Й. Йонссон
88'
Желтая карточка
О. Али Саинер
82'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Соса
ГОЛ! 2:1!
М. Фофана
Пас отдал
Н. Скубич
45'
ГОЛ! 1:1!
Й. Йонссон
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Трабзонспор
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-1-2-1
1
Киринтили
42
Саинер
87
Озторун
89
Скубич
2
Финдикли
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
2-1-1-2
57
Новак
15
Туре
7
Соса
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
Остались в запасе
Коньяспор
Трабзонспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Остались в запасе
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Коньяспор - Трабзонспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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