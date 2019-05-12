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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 12 мая 2019
Барселона
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
39'
А. Видаль
89'
Д. Джене (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Джене
89'
Желтая карточка
А. Видаль
76'
52'
Желтая карточка
М. Оливера
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
39'
37'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-4-3
24
Силлессен
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
6
Роберто
5
Бускетс
11
Ракитич
23
Видаль
11
Коутиньо
10
Малком
10
Месси
3-2-3-1
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
20
Фулкье
17
Оливера
10
Сибасаки
88
Максимович
8
Арамбарри
19
Молина
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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