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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Генгам
Ренн - Генгам: обзор матча 12 мая 2019
Ренн
12.05.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Генгам
15'
И. Сарр
87'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Генгам
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Менди
Вторая желтая
Ж. Ньямси
79'
33'
Желтая карточка
Л. Бляс
Желтая карточка
Ж. Ньямси
23'
Желтая карточка
Б. Бурижо
21'
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
М. Ньянг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
5
Ньямси
3
Да Силва
2
Зеффан
27
Бурижо
17
Леа Силики
19
Гренье
8
Бен Арфа
7
Сарр
99
Ньянг
4-1-2-2-1
16
Каяр
32
Икоко
15
Сорбон
29
Кербра
5
Ребошу
8
До
17
Дидо
18
Фири
97
Коко
10
Бляс
9
Тюрам
Остались в запасе
Ренн
Генгам
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Генгам
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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