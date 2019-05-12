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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 12 мая 2019
Марсель
12.05.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 3
Завершен
Лион
24'
М. Корне
84'
М. Дембеле
86'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
Желтая карточка
К. Строотман
87'
86'
ГОЛ! 0:3!
М. Корне
Пас отдал
У. Ауа
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Красная карточка
Д. Чалета-Цар
67'
Желтая карточка
Ж. Амави
34'
Желтая карточка
М. Балотелли
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
У. Ауа
21'
Желтая карточка
М. Терье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Строотман
7
Окампос
28
Радоньич
45
Балотелли
4-2-3-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
21
Морель
6
Марсело
23
Менди
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Терье
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
Остались в запасе
Марсель
Лион
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Марсель - Лион
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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