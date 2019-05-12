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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Лос-Анджелес
Коламбус - Лос-Анджелес: обзор матча 12 мая 2019
Коламбус
12.05.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Лос-Анджелес
Желтая карточка
П. Сантуш
54'
Желтая карточка
Д. Гусман
43'
28'
Желтая карточка
У. Циммерман
Желтая карточка
В. Трапп
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Коламбус
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Лос-Анджелес
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
2-3-1-1
17
Бендик
23
Уилльямс
6
Менса
16
Хименес
20
Трапп
6
Гусман
7
Сантуш
9
Зардес
3-1
1
Миллер
25
Циммерман
2
Харви
33
Бейташур
10
Вела
Остались в запасе
Коламбус
Лос-Анджелес
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
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