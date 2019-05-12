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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 12 мая 2019
Спартак
12.05.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
11'
З. Луиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
90'
Замена
П. Аликин
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Ташаев
86'
85'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Б. Йокич
Замена
М. Глушенков
️️️️
Л. Мельгарехо
80'
77'
Желтая карточка
О. Тилль
Замена
Л. Адриано
️️️️
З. Луиш
71'
62'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
О. Ваньек
45'
+1
Желтая карточка
К. Карп
42'
Желтая карточка
С. Игбун
Желтая карточка
Р. Зобнин
39'
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
Л. Мельгарехо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
6
Айртон
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-4-1-1-1
98
Максименко
10
Мельгарехо
95
Гапонов
14
Джикия
6
Айртон
18
Умяров
20
Фернандо
38
Ещенко
47
Зобнин
88
Ташаев
29
Зе Луиш
3-3-2-2
31
Беленов
3
Круговой
24
Неделчару
4
Никитин
27
Живоглядов
55
Карп
5
Йокич
90
Ваньек
18
Тилль
44
Игбун
8
Сысуев
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Адриано
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Глушенков
10
Глушенков
10
Мельгарехо
88
Ташаев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
88
Ташаев
8
Сысуев
3
Аликин
3
Аликин
8
Сысуев
90
Ваньек
29
Вомбергар
29
Вомбергар
90
Ваньек
5
Йокич
77
Бизяк
77
Бизяк
5
Йокич
Остались в запасе
Спартак
Уфа
1
Артем Поплевченков
ВР
8
Михаил Игнатов
АП
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
8
Михаил Игнатов
АП
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Спартак - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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