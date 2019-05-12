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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 12 мая 2019
Айнтрахт
12.05.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
53'
Э. Уджа
57'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
Желтая карточка
Ф. Костич
77'
57'
ГОЛ! 0:2!
Э. Уджа
Пас отдал
Ж. Гбамен
53'
ГОЛ! 0:1!
Э. Уджа
Пас отдал
Ж. Матета
23'
Желтая карточка
М. Ниахате
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
5
Фалет
19
Абрахам
20
Хасебе
21
Да Коста
6
Фернандес
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
9
Йович
4-1-2-1-2
21
Мюллер
18
Бросински
19
Ниахате
42
Хак
24
Мартин
5
Гбамен
46
Латца
25
Кунде
14
Бутьюс
11
Уджа
14
Матета
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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